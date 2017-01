Federer es reconsagra en una final d'hemeroteca

Roger Federer (17) ha eixamplat avui la seva llegenda amb un triomf contra Rafa Nadal (9) per 6-4, 3-6, 6-1 i 3-6 i 6-3 en tres hores i 37 minuts en la final vintage de l'obert d'Austràlia. El suís reobre la vitrina reservada als títols de Grand Slam, plena de pols des de Wimbledon 2012, per posar-hi el seu divuitè trofeu i consolida la seva posició de líder històric d'èxits de la màxima magnitud. Amb 35 anys, el geni ha tornat a sortir de la làmpada i, amb un tennis excels i vertiginós que ha evitat el ritme dièsel que pretenia el manacorí, ha sumat el seu cinquè títol en sis finals a Melbourne i avui serà el número 10 del món. Campió el 2009, Nadal, que ha jugat a un nivell altíssim, cedeix la seva tercera final als Antípodes i ascendirà tres posicions fins al sisè lloc.

El primer set del suís ha estat un exercici d'eficiència, agressivitat i velocitat en el colpeig, amb multitud de cops pràcticament a sobrebot per mitigar el verí de l'efecte cargolat del seu rival. Trenta-quatre minuts de clínic culminats amb un trencament definitiu en el setè joc (4-3) coronat en la primera oportunitat amb una volea llarga de dreta d'aquelles que la resta dels mortals eviten en una situació tan compromesa. Els 13 cops guanyadors amb només 7 errors no forçats –certament pocs jugant a tot drap amb el propòsit global d'escurçar els punts– i el majestuós 14/15 amb el primer servei –6/9 amb el segon–expliquen la inferioritat manifesta de Nadal a pesar de no haver jugat del tot malament. L'allau del geni ha estat imparable (6-4) tot i no haver-se prodigat excessivament en pujades a la xarxa (5/7).

El manacorí ha fet un cop de puny de seguida en el segon acte i s'ha situat amb un 0-4 inimaginable minuts abans gràcies a dos trencaments en el segon i el quart jocs i la solvència del seu servei. Amb tot perdut, Federer ha jugat encara amb més agressivitat, al tot o res. S'ha acostat amb un break en el cinquè i amb un joc espectacular al servei (2-4) però Nadal ha tancat en blanc (3-6).

El manacorí ha avisat a l'inici del tercer acte remuntant un 40-0 i disposant de dues pilotes de trencament que no ha convertit. Un sobrebot paral·lel de dreta increïble ha concedit a Federer una nova pilota de trencament en el segon joc i no l'ha desaprofitada (2-0). També s'ha endut el seu servei (3-0). Nadal s'ha adjudicat el seu (3-1) però l'helvètic, altre cop tocat per una vareta màgica, ha establert el 4-1 gràcies al seu onzè punt consecutiu al servei. Ha furgat a més a la ferida consumant un nou break amb una restada de revés creuada estratosfèrica (5-1). Ha salvat, a més, dues pilotes de trencament: 6-1.

L'obstinació de Nadal