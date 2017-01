Campions d'un altre món

França va alçar la seva sisena corona mundial després d'aclaparar Noruega en una final que es va trencar completament en la segona part davant l'eufòria de l'afició parisenca, conscient que gaudeix d'un dels millors equips de la història. Va ser el primer títol per al nou seleccionador de l'equip, Didier Dinart, que sense inventar res va aprofitar els recursos inesgotables d'una selecció ara mateix imbatible.

Noruega va fer una primera part de llibre i, malgrat tot, va anar al vestidor per sota en el marcador (18-17). Era un senyal clar que la força moral i física dels campions estava molt per sobre de qualsevol dificultat que presentés el duel. I en va presentar moltes. Els nòrdics, amb un excels Sagosen, va assaltar des del minut 1 la porteria dels francesos amb llançaments imparables dels laterals Tonnesen, Lie Hansen i Tangen. Omeyer se'n va anar a la banqueta amb 7-10 (15') però Gerard tampoc se'n va sortir amb la velocitat d'execució en atac dels noruecs, que es van plantar en el minut 25 amb un sorprenent 13-16. França tenia problemes no només en el replegament defensiu sinó en l'atac estàtic contra la sòlida defensa rival. Els campions només s'animaven quan podien córrer i va ser així com van remuntar el partit, gràcies a la velocitat de Mahe i Porte, que va fer el 18-17 en l'últim instant. Els noruecs havien jugat com els àngels però el marcador era cruel.

La segona part va tenir el guió que els noruecs més temien. Els francesos, més concentrats que mai en defensa, van sortir en tromba i els contraatacs de Guigou i Porte van començar a fer mal de veritat (21-18). Noruega no va canviar el seu estil i va continuar jugant ràpid, però les errades no forçades se succeïen i la diferència no parava d'augmentar. Per acabar-ho d'adobar, sota els pals Gerard va començar a fer aturades de mèrit i Karabatic, que havia descansat deu minuts, va tornar a la pista amb ganes de deixar la seva empremta. Per a ell el d'ahir va ser el quart títol del món, igual que per a Narcisse, Omeyer, Abalo, Guigou i el blaugrana Sorhaindo.

Però la França actual no viu de la seva generació d'or, els reconeguts experts. Ja són determinants el nord-català Fàbregas (20 anys), els laterals Remili (21) i N'Guessan (24) i l'extrem Mahé (25).