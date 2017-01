Quinze anys de copes

DRETA.

L'executa cargolada i amb molta rapidesa. Obre molts angles quan la fa invertida. Per això es cobreix el revés, però no li caldria.

SERVEI.

Al marge d'una gran potència sense arribar a ser dels més forts, és capaç de col·locar-lo amb precisió. Obre molt d'angle i això li permet manar o acabar el punt amb el seu segon cop.

REVÉS.

A una mà i molt elegant. L'amaga fins al darrer moment quan l'ha de fer paral·lel. Probablement té el millor revés tallat del circuit, no tan sols per l'efecte, sinó per la facilitat per donar-li direcció. En la final contra Nadal va aprofitar la rapidesa de la Rod Laver Arena –un dels temes de debat enguany a Austràlia– i el fet que la pilota no botava gaire. Va colpejar endinsat a la pista amb valentia quan la pilota pujava, un exercici de màxima dificultat que li va donar un resultat òptim.

VOLEA.

Sensacional i definitiva, de dreta i de revés. La millor del circuit, la millor de la història.