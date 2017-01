Amb la copa va començar tot

Fa tan sols disset anys, el 20 de febrer del 2000, l'Atlètic Barceloneta vivia una jornada especial en guanyar la primera copa del Rei de la història en batre el Canoe (8-6) a Alcorcón. Era el primer títol que aconseguia l'entitat sorgida de la fusió dels clubs Atlètic i Barceloneta el 1992, si bé és cert que al seu palmarès hi figuren tres lligues i un campionat d'Espanya, però les havia guanyat el CN Barceloneta.

A finals dels noranta, la junta marinera va apostar per impulsar la secció de waterpolo amb la incorporació del millor jugador del món, Manel Estiarte, com a pal de paller d'un bloc complet amb peces com ara Jordi Sans, Chava Gómez, Marcos, Andreo, Trbojevic, David Martín i el seu germà, Chus Martín. L'actual entrenador, que després de retirar-se va treballar amb la base i més endavant ho va alternar amb les funcions de segon entrenador del primer equip al costat de Santi Fernández fins a convertir-se en el màxim responsable, ha estat testimoni directe i protagonista del boom mariner. Destaca que la clau de l'èxit continuat és la confiança que ha mantingut la directiva, la bona feina en les categories inferiors i l'encert a l'hora d'anar renovant la plantilla. Chus Martín ha desenvolupat uns quants papers en l'auca marinera i, des del 2013, porta les regnes del primer equip.

Diumenge passat, a Sabadell, l'equip barceloní va afegir la tretzena copa del Rei a les vitrines i el 49è títol del segle XXI dels 53 que ha conquerit en total: una lliga de campions, una supercopa d'Europa, 16 lligues, 13 copes, 12 supercopes, 9 copes Catalunya i un campionat d'Espanya.

El president de l'Atlètic Barceloneta, Julián García, resumeix els motius de l'èxit: “La clau és treballar. Tenim un pla director i el mantenim. No és casualitat, és feina. La intenció és mantenir-nos la temporada que ve. Tenim un equip equilibrat i confeccionat segons les nostres possibilitats.”

Un mur infranquejable