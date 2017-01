El segon assalt, a Sabadell

Nova jornada històrica per al futbol sala català. Avui (21.30 h, Esport3), el pavelló municipal de Sabadell Nord, la selecció es torna a veure les cares amb el Brasil, la pentacampiona del món. Després del 4-0 de diumenge a Granollers davant de més de 5.000 persones, el combinat que dirigeix Santi Gea vol millorar el resultat del primer assalt. “Ara ja tenim una referència. En el primer partit anàvem a cegues. Podrem corregir algunes coses que vam fer malament, però el que ens va faltar més és l'encert, i o tens el dia o no el tens. Potser estarem més tranquils i això ajudarà”, analitza el seleccionador. En el partit de Granollers, Catalunya va topar amb el porter Thiago i amb els pals de la porteria, que van evitar que els locals estrenessin el seu compte de gols. Dídac, el porter català, també va estar intractable amb diverses intervencions de mèrit que van mantenir els catalans dins el matx. Avui, però, Santi Gea podria donar minuts a Joan Miñano –l'altre porter–, Oussama i Oriol Miquel, que no van tenir minuts a Granollers.