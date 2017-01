La saba nova del mundial

A banda d'un nou capítol en la trajectòria victoriosa de la selecció francesa, el mundial deixarà la irrupció d'una nova generació de jugadors destinats a protagonitzar les pròximes grans competicions d'handbol. En l'equip d'estrelles del campionat n'hi ha tres de la generació del 95, el francès Nedim Remili, el noruec Sander Sagosen i el suec Jerry Tollbring.

El lideratge i l'ascendència de Sagosen en el combinat noruec no ha estat cap sorpresa i, de fet, ja va ser escollit millor central en l'europeu de Polònia, en què el seu equip va acabar en quart lloc. Curiosament, el jove jugador de l'Aalborg, que ja té lligat el seu futur amb el poderós París Saint-Germain, ha estat escollit en el set ideal com a lateral esquerre. En la final no va oferir la seva millor versió, però en els partits precedents va confirmar que és un dels valors més preuats de l'handbol actual, especialment en atac, amb una visió de joc privilegiada que ha conduït la seva selecció fins al subcampionat. Nedim Remili també ha brillat en la selecció campiona del món, que ha sabut explotar les seves canonades amb el braç esquerre quan els partits s'encallaven més del compte. Remili ha confirmat la seva capacitat ofensiva convertint-se en el màxim golejador de l'equip –37 dianes–, empatat amb Kentin Mahé (1991), un altre valor a l'alça del combinat bleu. També s'ha lluït en atac el tercer component de la generació del 95 a l'equip ideal, l'extrem esquerre suec Jerry Tollbring. Amb 38 gols ha estat el segon màxim golejador de l'equip i el que més minuts ha jugat (5h44:50).

Fàbregas, valor a l'alça