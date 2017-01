Velocitat sota sospita

El rànquing mundial de 100 m ha vist, aquesta setmana, com un altre atleta dels que estan entre els primers de la llista ha estat sancionat per dopatge. En aquests moments, sis dels primers vuit velocistes del rànquing han rebut una sanció per haver donat positiu. Aquest dopatge de cadascun dels atletes, però, no ha coincidit en el temps amb el moment en què van fer la gran marca que els va situar entre els millors del món. La desqualificació per dopatge del jamaicà Nesta Carter, que el Comitè Olímpic Internacional va donar a conèixer aquesta setmana, corresponent als Jocs de Pequín 2008, ha seguit tacant aquesta llista mundial.

El primer del rànquing, el jamaicà Usain Bolt, no ha donat positiu ni ha estat sancionat però, a partir d'aquí, els cinc velocistes que el segueixen en la llista sí que han rebut algun tipus de sanció per dopatge. El nord-americà Tyson Gay –segon en el rànquing–, va confessar, el juliol de l'any 2013, que havia donat positiu en un control fora de competició i l'Agència de Dopatge dels Estats Units (Usada) li va imposar un any de sanció. El jamaicà Yohan Blake va admetre, el setembre del 2009, que havia fet servir substàncies prohibides abans del campionat nacional i va ser sancionat amb tres mesos. El seu compatriota Asafa Powell va donar positiu el juliol del 2013 i va rebre una sanció de divuit mesos.

El cinquè del rànquing mundial, el nord-americà Justin Gatlin, va ser un dels casos més sonats. Quan encara era de la categoria júnior, l'any 2001, va donar positiu i va ser sancionat amb dos anys que, després de recórrer, es van quedar en un. Posteriorment, l'any 2006, va tornar a donar positiu i va ser sancionat a perpetuïtat per reincident. Va decidir col·laborar amb la justícia i només el van inhabilitar per vuit anys; però, després, el Tribunal d'Arbitratge dels Estats Units li va reduir la sanció a quatre, i va tornar a competir al més alt nivell.

El següent en la llista és Nesta Carter, que acaba de donar positiu ara, en tornar a analitzar les mostres de Pequín 2008. Al seu darrere i en el setè lloc, hi ha el segon velocista que no ha donat positiu en cap control, el nord-americà Maurice Green. Tot i això, Green es va veure involucrat, l'any 2008, en una investigació de la fiscalia dels Estats Units perquè un proveïdor de substàncies dopants el va acusar d'haver-ne comprant, però aquesta acusació no va prosperar. Completa la llista el jamaicà Steve Mulling –vuitè del rànquing–, que també va donar positiu en dues ocasions. L'any 2004, va ser la primera i va ser sancionat amb dos anys; després de tornar a la competició, un altre control, l'agost del 2011, va tornar a ser positiu. En aquesta ocasió, va ser sancionat a perpetuïtat.