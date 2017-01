Molta feina i poc temps

El govern català accelera per dur a terme el seu gran projecte en matèria d'esports al país els propers anys, el conegut com a nou model de governança, presentat dilluns per la consellera de la Presidència, Neus Munté, i pel secretari general de l'Esport, Gerard Figueras. L'aposta per anomenar la secretaria general no només com “de l'esport”, sinó també com d'“activitat física”, ja ens dona la principal pista de com vol afrontar Figueras el projecte de la nova llei de l'esport, que s'hauria de portar al Parlament aquesta primavera just després que s'hagi constituït un pacte nacional que tracti tots els àmbits que afecten l'esport.

En aquests temps políticament convulsos per al govern català, Figueras ha deixat clar que aquesta ha de ser una “política d'estat” i precisa amb claredat els objectius: construir una societat més saludable, obtenir millors resultats esportius en l'àmbit internacional, estendre la pràctica de l'activitat física a tota la població i dotar els clubs i les federacions de més eines i millors.

A partir d'ara es posarà l'activitat física al centre del debat i de la política esportiva. Figueras ho precisa. “Volem un país en què els 7,5 milions de catalans adquireixin l'hàbit diari i per a tota la vida de la pràctica de l'activitat física.” A partir d'ampliar la base de practicants, la idea és que també en sortirà beneficiat l'esport d'elit, la punta de la piràmide i, sobretot, la salut de tot un país. Està plenament demostrat que l'activitat física prevé nombroses malalties i trastorns, com ara l'obesitat, la diabetis, la hipertensió i els problemes cardiovasculars. Erradicar el sedentarisme que causa la mort de 5 milions de persones al món a l'any és un altre objectiu del departament.

Els hàbits saludables s'han de començar a potenciar a l'escola. Un dels primers objectius serà, doncs, implantar més hores d'educació física a l'escola focalitzant els esforços en l'ESO, on s'ha detectat un abandonament més elevat de l'activitat física. El govern també considera que la pràctica de l'activitat física millora el rendiment intel·lectual dels alumnes.

L'actitud de Munté i Figueras en la matèria té certa similitud amb el dret a decidir que alguns partits –i ja no diguem el govern espanyol–no reconeixen. Per això la consellera ha confirmat que s'activarà un pacte nacional obert a tot el sector perquè esdevingui un “full de ruta” i que això s'acabi traduint en una nova llei, la mare dels ous. La negociació amb les federacions serà determinant, perquè la UFEC també ha presentat la seva pròpia proposta de llei de l'esport. Amb tot, el discurs de dilluns de Figueras va ser ben rebut per les mateixes federacions, un primer senyal que el consens és possible.

El diàleg