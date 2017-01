Els gols dels porters

En el mundial de França que acaba de finalitzar s'ha pogut veure com els porters han intentat marcar gols des de la seva porteria, però això no és fàcil, i només han aconseguit un encert del 46,1% en les accions en què ho han intentat. La nova reglamentació permet a un equip atacar amb set jugadors i tenir la porteria buida sense porter, i que qui el substitueix no s'hagi d'identificar amb un peto. Això fa que si l'equip que ataca perd la pilota, el conjunt que estava defensant pot intentar marcar un gol des de lluny amb la porteria buida o amb el porter corrent per intentar ocupar el seu lloc un cop s'ha canviat per un jugador.

Aquesta reglamentació va entrar en vigor en els Jocs de Rio 2016, però era una novetat i els seleccionadors no havien tingut temps d'estudiar les possibilitats d'atac i defensa. A França ja s'ha vist que s'han treballat molt els sistemes tant en atac de set o de sis si tens un jugador exclòs per dos minuts, com en la resposta del conjunt que defensa.

En la majoria dels casos és el porter amb la seva aturada o recollint la pilota perduda en atac el que pot iniciar el contraatac, i té dues possibilitats davant la porteria buida, el llançament directe de porteria a porteria i la passada a un altre jugador que intenti fer el gol. En el primer cas, els porters han començat a marcar gols i, en el segon, a acumular assistències, una passada i gol.

24 gols dels porters