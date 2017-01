Una magnífica lliçó d'orgull

Magnífica imatge la que va deixar la selecció catalana ahir al Pavelló Nord de Sabadell. Tot i veure un 0-4 en el marcador abans del descans, els deixebles de Santi Gea no van donar el seu braç a tòrcer i van firmar una magnífica segona part en què van plantar cara a tot un Brasil que va patir molt amb les envestides atacants dels locals. Davant de més de 1.000 persones, l'equip va tornar a fer el do de pit, com ja havia fet a Granollers diumenge passat.

El resultat final del partit no reflecteix el bon nivell ofert pels catalans durant els 40 minuts. Els homes de Santi Gea van disposar de diverses ocasions per marcar, però, com va passar a Granollers, el combinat brasiler va ser molt més efectiu. I això que l'etapa inicial de nervis que els locals van passar a la capital del Vallès Oriental ahir no la van tenir. Des d'un bon inici, els catalans es van mostrar molt sencers i van oferir una bona imatge.

El brasiler Ferrão, però, va tornar a ser el primer protagonista del partit i va avançar la canarinha en el minut 4. El pivot del Barça va culminar un contraatac demolidor en què també van participar Dyego i Gadeia. De nou, una mala definició catalana va servir als brasilers per eixamplar la distància amb el segon gol, obra de Matteus. El jugador d'El Pozo rematava una assistència de Fernandinho al segon pal.

Tot i ser un amistós, el partit va tenir fases de molta intensitat; els brasilers es juguen la confiança del seu seleccionador i els catalans, honorar una samarreta que amb prou feines llueixen un parell de cops l'any. Al combinat català li faltava un punt de claredat quan arribava a la zona atacant i el Brasil, amb qualitat a dojo, feia bones totes les pilotes que arribaven als tres quarts del seu atac. Gadeia, el jugador de l'Inter, i Dieguinho també van marcar.

Salgado, Sepe, Esteban i Roger, els més actius dels catalans, seguien fent la seva guerra. I va ser el pivot del Catgas que, després de fallar un un contra un, va fer el primer gol català. El colomenc també n'hauria pogut fer un altre segons després, però el seu xut el va tornar a aturar Thiago.

Després de la represa, els catalans van posar una marxa més i van veure porteria en una de les primers ocasions clares. Esteban va perforar l'escaire del porter Thiago i va donar emoció al segon temps. Els brasilers van reaccionar i van estavellar dues pilotes als pals de la porteria de Miñano, que va fer una magnífica segona part.

Van ser els darrers minuts del partit en què Catalunya va oferir la seva millor versió. Jugant amb Sepe de porter jugador, els catalans van disposar de diverses ocasions per retallar distàncies. Thiago en va aturar un parell i el pal va salvar el Brasil, que ho va passar malament a les acaballes.

Contra tota una campiona del món, Catalunya va donar una lliçó d'orgull.