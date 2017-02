‘Les experts' del Barça, a casa

Ha passat molt de temps d'ençà del darrer entrenament en què Xavi Pascual, el tècnic del Barça Lassa, va disposar de tota la plantilla al complet. El mundial va fer que mig equip –tretze internacionals– marxés amb les seves seleccions i fins ahir, que van arribar els darrers expedicionaris a casa, el partit contra el Fraikin Granollers de la lliga Asobal (demà, 20.45 h) no s'ha pogut preparar amb plenes condicions.

En la primera sessió amb la plantilla al complet, l'equip va dedicar un fort aplaudiment als tres integrants de la selecció francesa que diumenge es van penjar l'or mundial. Els darrers a arribar a la ciutat esportiva van ser els més ovacionats. Amb un somriure d'orella a orella, Dika Mem, Cedric Sorhaindo i Timothey N'Guessan lluïen la medalla que es van penjar al coll després de superar Noruega en la final. “Trobava a faltar els meus companys d'equip. Feia molt temps que estàvem concentrats amb la selecció”, va reconèixer ahir Sorhaindo després de l'entrenament.

La d'ahir va ser una jornada especial per a Mem i N'Guessan, que és la primera vegada que es pengen l'or en un mundial. “Ser campió mundial i aconseguir-ho a casa, a França, és una cosa increïble”, reconeixia el lateral esquerre del Barça Lassa, de 24 anys, que ja havia participat en el mundial del 2013 que es va disputar en territori espanyol. Aleshores, la selecció coneguda com les experts va acabar sisena. N'Guessan, 45 vegades internacional amb l'absoluta, també té la medalla de plata dels Jocs Olímpics de Rio de Janeiro al palmarès.

Mem, per la seva banda, ha tingut poca presència en la cita mundialista. El jove de 19 anys va anar al mundial per suplir la baixa de Luka Karabatic i va contribuir al títol francès amb 3 gols.

“Hem de saber valorar el que hem fet. Guanyar un torneig a casa no és gens fàcil”, comentava Cedric Sorhaindo, el més veterà dels tres jugadors blaugrana campions del món. Amb 32 anys, el pivot francès de les experts té tres ors mundials –Croàcia 2009, Qatar 2015 i França 2017–, dos europeus –Àustria 2010 i Dinamarca 2014– i dues medalles olímpiques –or en els Jocs de Londres 2012 i plata a Rio 2016– a la seva vitrina. “Necessitem temps per pair el que hem aconseguit, però el calendari és el que és”, es lamenta Sorhaindo, que en aquesta darrera cita mundialista ha marcat 21 gols. Sigui com sigui, Xavi Pascual, el tècnic del Barça Lassa, ja té les experts a casa i a la seva disposició.