Santos i Guerrero, més figures per a Sabadell

Esther Guerrero tornarà a competir després de batre el rècord català dels 800 m a Boston aquest proper diumenge en el campionat de Catalunya a la pista de Sabadell. Ho farà, però, en els 400 m per afinar la seva punta de velocitat amb vista al míting de Sabadell. En els 800 m sí que hi serà la seva germana, Marina Guerrero. No figura inscrit en el campionat català l'altre atleta que té la mínima per a l'europeu de pista coberta de Belgrad, Marc Alcalà.