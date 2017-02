Belmonte encapçala un cartell de luxe a Terrassa

La presència dels olímpics catalans, encapçalats per la campiona olímpica Mireia Belmonte, és una de les atraccions principals del campionat de Catalunya Open, que se celebrarà des d'avui i fins diumenge a les instal·lacions del Club Natació Terrassa, en el marc del trofeu Ciutat de Terrassa Memorial Jaume Cardellach, una de les proves del circuit català de Trofeus de Natació-Gran Premi Diputació de Barcelona. És una de les primeres competicions de la temporada en piscina de 50 metres i servirà de preparació i de test per al campionat d'Espanya Open de Pontevedra (8-11 d'abril), en el qual s'hauran d'acreditar les mínimes per classificar-se per al mundial de Budapest de l'estiu.

Belmonte (UCAM) es presenta a Terrassa amb un calendari menys atapeït del que és habitual i condicionat pel seu programa d'entrenaments, enfocat a estar al 100% per a la cita hongaresa, en la qual s'ha proposat penjar-se la medalla d'or que li falta en el seu currículum. La badalonina està inscrita en els 800 lliure i els 1.500 lliure, que se celebraran demà i diumenge a la tarda.

En canvi, qui sí que s'ha inscrit a un grapat de proves és la barcelonina Jessica Vall (Sant Andreu), que, a part de participar en les tres distàncies de braça, competirà en els 50 lliure, els 200 estils, els 400 estils i els 50 papallona. També saltaran a la piscina esportistes de referència com ara la barcelonina Africa Zamorano (Sant Andreu), el barceloní Antonio Arroyo (Mediterrani), el terrassenc Albert Puig (CN Terrassa), l'incombustible Erika Villaécija (CN Sabadell), la sabadellenca Judit Ignacio (CN Sabadell), l'illenc Marc Sánchez (CN Sabadell), l'osonenca Marta González (Sant Andreu) i una de les joves promeses de la natació catalana, Albert Escrits (Sant Andreu).

En el campionat català s'hi han inscrit 517 esportistes (260 nedadors i 257 nedadores) de 59 clubs d'arreu de l'Estat, a més d'un club danès, el Sigma Swim Club, entrenat el català Carles Subirana, i els membres de la selecció espanyola. També hi haurà la presència d'un grup d'esportistes paralímpics que estan preparant el campionat del món de Mèxic. El sistema de competició serà d'eliminatòries prèvies que es disputaran en sessions matinals, a partir de dos quarts de deu, i de finals a la tarda, a les cinc avui i a dos quarts de cinc la resta de dies. Les proves de fons i els 400 m lliures i estils es faran en contrarellotge.