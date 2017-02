Un clàssic de tornada

Res com el clàssic de l'handbol català per tornar a enganxar els aficionats a les competicions de clubs. Si més no, així ho veu el tècnic del Fraikin BM Granollers, Carlos Viver, que sempre qualifica la visita del FC Barcelona Lassa, un dels millors clubs del món, com “un regal”. “Aquestes aturades ens van bé. Segur que és la millor manera de tornar a agafar ritme de competició. És probable que sigui el millor moment d'enfrontar-nos amb el Barça. La nostra intenció és guanyar, però podem perdre perfectament de deu gols, perquè qualsevol errada ens penalitzarà al màxim”, adverteix el tècnic vallesà. Si el 2016 es va tancar amb un Barça-Granollers en la final de la copa Asobal (30-25), el 2017 s'obrirà avui amb idèntics protagonistes a la capital vallesana (20.30 h per Movistar+), amb la primera jornada de la segona volta de la lliga Asobal en joc.

Han passat 47 dies des de la final de la copa Asobal a Lleó. Un període de temps que les dues plantilles han viscut de manera desigual. La majoria dels jugadors del BM Granollers han pogut descansar i recuperar energies amb vista al tram decisiu de la temporada. “Hem fet una bona pretemporada hivernal amb vista a la càrrega de partits que tindrem pròximament”, afirma Viver. El Barça, en canvi, ha tingut fins a dotze jugadors convocats per al mundial de França, i amb prou feines ha pogut preparar la tornada de la competició. “Aquests partits d'inici de la segona volta sempre són una incògnita. Alguns jugadors han tornat tocats del mundial i amb prou feines he pogut fer un parell d'entrenaments amb tota la plantilla. Segurament haurem perdut automatismes”, lamenta el tècnic blaugrana Xavi Pascual.

Tot i l'aturada regeneradora, el BM Granollers afrontarà la tornada a la competició amb menys efectius a conseqüència de la marxa de Vladan Loncar, que ha tornat a Hongria a causa de la falta de minuts, i per la baixa d'Álex Márquez, que es va lesionar al genoll en l'amistós del cap de setmana a Leipzig. “És una llàstima i encara no sabem el diagnòstic de la lesió de Márquez. En tot cas, a la primera línia hi haurà rotacions per a tothom. Disposem de Miquel Flores, que ja és jugador del primer equip i, si no, comptarem amb el planter, amb jugadors com ara Ian Tarrafeta i Pol Valera”, subratlla Viver. A les files del Barça, la bona notícia és que Pascual ja té a la seva disposició Filip Jícha, que es va operar del menisc el mes de novembre. No obstant això, l'entrenador blaugrana no va confirmar que avui ja estigués en la convocatòria.

