El Barça Lassa guanya amb autoritat el clàssic contra el Granollers (20-31)

El Barça Lassa va reprendre la lliga Asobal després de l'aturada pel mundial amb una àmplia victòria contra el Fraikin BM Granollers (20-31) en el clàssic de l'handbol català. Tots dos equips van notar la falta de ritme de competició, especialment a la primera meitat, en què les defenses es van imposar al joc d'atac. El parcial de la primera part va ser de 6-11 després d'una notable actuació de Gonzalo Pérez de Vargas, que va acreditar 12 aturades i un 66% d'encert.

Després de la represa, el Barça va aprofitar els atacs amb set jugadors del Granollers per encarrilar la victòria després d'un parcial inicial d'1-6 (7-17). El conjunt local, impulsat per les aturades de Pol Sastre, va aturar el cop, però no va poder impedir l'enèsima victòria blaugrana, que continua invicte al capdavant de la lliga.