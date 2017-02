El Barça no afluixa

GRANOLLERS 20 BARÇA 31 FRAIKIN BM GRANOLLERS: Sastre, Cabanas (2, 1 p.), M. García, Ferrer, A.Pérez (3), Figueras (6), Da Silva –set inicial–; Álamo (p.s.), Porras, E. Pérez, A. García (4), Cañellas (3), Gassama (2), Kasal i Tarrafeta. FC BARCELONA LASSA: Gonzalo, Tomàs (3), Entrerríos (2), Sorhaindo (2), Ariño (3), Jallouz (2), Lazarov (4, 2 p.) –set inicial–; Ristovski (p.s.), Andersson (1), Rivera (2), N'Guessan (3), Syprzak (2), Mem (2), Viran i Saubich (5). PARCIALS: 2-1, 2-3, 3-6, 4-8, 5-10, 6-11; 7-16, 13-18, 16-22, 17-24, 20-28 i 20-31. ÀRBITRES: García Mosquera i Muro San José. Exclusions: M. García (56') i Porras (57'), per part del Granollers; i Mem (25'i 57'), Tomàs (28'), Jallouz (36'), Entrerríos (45'), per part del Barça. PÚBLIC: uns 2.600 espectadors al Palau d'Esports. COMENTARI: ahir es va saber que el granollerí Álex Márquez haurà de passar per la sala d'operacions després de confirmar-se que es va trencar els lligaments encreuats del genoll esquerre en el partit amistós disputat a Leipzig. Pel que fa al Barça, Filip Jícha va tornar a entrar en una convocatòria després de l'operació de menisc, tot i que ahir no va disposar de minuts.