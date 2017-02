Westbrook sotmet els Grizzlies tot i els 31 punts de Marc Gasol

Els 31 punts (14/20 de 2, 0/4 de 3 i 3/3 tirs lliures), 4 rebots i 8 assistències de Marc Gasol no han servit perquè els Grizzlies hagin sumat a la pista dels Thunder (114-102). Els de Memphis manaven en l'inici de l'últim quart (80-82) i tot i els 13 punts de Marc no han pogut fer res per aturar el parcial de 34-20 liderat per Russell Westbrook, que ha anotat 19 dels seus 38 punts en aquest període i ha completat un triple doble espectacular amb 13 rebots i 12 assistències. És el 25è del curs. Els Grizzlies han acusat molt el contrast entre el seu pobríssim 3/19 en triples i el 13/26 dels Thunder.

Al triple doble no hi ha arribat per un pèl James Harden però els seus números són d'una dimensió enorme (42 punts, 12 rebots i 9 assistències), en tot cas suficient per tombar els Bulls (121-117) després d'una pròrroga que Harden mateix havia forçat i que hauria pogut evitar en l'última possessió del quart període. En els cinc minuts afegits, quan els Bulls manaven (116-117), cinc punts seguits del base han rescatat els Rockets.

A Detroit, els Timberwolves han perdut contra els Pistons (116-108) en una nit discreta de Ricky Rubio no tant en l'anotació (16 punts amb 2/6 de 2, 2/4 de 3 i 6/7 tirs lliures) com en la gestió de la pilota (6 pèrdues per 7 assistències). Per als Pistons, els 60 punts (i 9/16 triples) entre Marcus Morris (36) i Jon Leuer (24) han estat decisius, com també els 38 punts d'Isiah Thomas en el triomf dels Celtics contra els Lakers (113-107). El partit més igualat de la nit ha estat el Kings-Suns, resolt amb un bàsquet per tauler de Devin Booker (33 punts) en l'últim segon.