Els Patriots sempre hi són

Dins d'un marc d'extrema competència –cinc campions diferents en els últims set anys–, els New England Patriots s'han convertit en el gran tirà de l'NFL moderna. La franquícia de Massachusetts busca aquesta matinada (00.30 h, Cero, Movistar+) el seu cinquè títol de la Superbowl; els quatre que posseeix els ha aconseguit aquest segle.

Els Patriots, amb Tom Brady (39 anys) al capdavant, s'han convertit en un habitual en el partit pel títol i aquest curs han hagut de superar una sanció sense precedents per culpa del deflategate (Brady i la franquícia van ser sancionats per haver desinflat deliberadament les pilotes en la final de l'AFC del 2015). Aquest any tindran al davant el millor atac de la competició (33,8 punts per partit). Els Atlanta Falcons, que mai han guanyat cap Superbowl, s'han convertit en la referència ofensiva gràcies al seu quarterback Matt Ryan, el receptor Julio Jones i el coordinador ofensiu Kyle Shanahan, que ja ha transcendit que el curs vinent serà l'entrenador en cap dels 49ers.