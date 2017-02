Escrits fa el nou rècord del campionat en els 800 lliure

El granollerí Albert Escrits (CN Sant Andreu), un dels joves valors més preuats de la natació catalana, va establir ahir en els 800 m lliure un nou rècord de la competició en la segona jornada del campionat de Catalunya, que es disputa a les instal·lacions del CN Terrassa. El nedador de 18 anys va aturar el cronòmetre en 8:01.89 –també és rècord del circuit– i va esborrar de la llista els 8:03.54, en poder de Marco Rivera des del 2005. El nedador del CN Sant Andreu va rebre la medalla de guanyador de mans del conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència Raül Romeva, que va tornar a demostrar la seva afició per la natació.

Escrits va assumir el protagonisme en una jornada en què els focus havien de ser per a la campiona olímpica, Mireia Belmonte, inscrita en els 800 m però que es va donar de baixa del campionat per malaltia. La badalonina tampoc serà avui en la prova de 1.500 m. Sí que hi serà el nedador vallesà, que és l'actual subcampió europeu júnior de la distància (15:11.60). Abans de la cita terrassenca, tant Escrits com Belmonte lideraven el circuit català de natació.

La marca més valuosa de la sessió de finals va ser per a la mallorquina Catalina Corró (Bidasoa), que va completar els 400 m estils en 4:44.52. Les nedadores del CN Sant Andreu van tornar a acaparar triomfs gràcies a Marta González en els 100 m lliure (55.85), amb un podi totalment andreuenc, Lidón Muñoz en els 50 m esquena (29.53) i Jessica Vall en els 50 m braça (31.75). González, Muñoz i les joves África Zamorano i Ana Alonso van rubricar la gran jornada andreuenca amb la victòria en els relleus de 4x200 m lliure (8:24.29), que refermen el seu lideratge en la classificació per clubs. Sense Belmonte, el triomf en els 800 m lliure van ser per a la cantàbrica Jimena Pérez (8:45.65).

Dos triomfs locals