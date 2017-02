Tom Brady, llegenda viva

Tom Brady ha entrat la passada matinada a l'Olimp del futbol americà. El quarterback dels New England Patriots ha aixecat el seu cinquè títol de Superbowl després de batre els Falcons d'Atlanta en un partit inoblidable que s'ha decidit en el temps afegit (34-28). D'aquesta manera, el nord-americà, de 39 anys, s'ha convertit en el primer quarterback de la història en aixecar cinc trofeus Vince Lombardi, superant a les il·lustres llegendes de Joe Montana i Terry Bradshaw. Però Brady no ha volgut fer-ho de qualsevol manera, sinó que ha decidit apel·lar a l'èpica. En un partit que semblava del tot perdut per als Patriots (19-28 al final del tercer període), Brady ha renascut del que semblaven ja cendres i ha il·luminat el camí cap a una remuntada bíblica de rècord (un màxim avantatge de vint-i-un punts). La brillant actuació del quarterback completant 43 passades de 62 amb més de 466 iardes ha avalat que també hagi estat premiat amb el seu quart guardó de Millor Jugador del Partit. Tom Brady en els seus 17 anys de dilatada experiència ha tornat a escriure en el llibre de la NFL: Nou aparicions en la Superbowl, cinc títols, quatres MVP's. Llegenda viva.