Són llegenda

Semblava que el segon títol de Peyton Manning, l'any passat, i la destrossa de rècords fins al dia de la seva retirada donarien per tancada la sempre suada discussió sobre qui és el millor quarterback de la història. Però l'exhibició que va donar Tom Brady en la Super Bowl 51 la va capgirar del tot. Almenys, numèricament. El líder dels New England Patriots va conduir el seu equip amb mestria a una remuntada sense precedents cap al cinquè títol de la franquícia, tots amb el seu segell. Amb aquest registre aconseguit diumenge passat contra els Atlanta Falcons, Brady es desmarca de Joe Montana (San Francisco 49ers) i Terry Bradshaw (Pittsburgh Steelers) com el quarterback que més títols ha aconseguit en la història de la competició (5).

La pujada a l'Olimp de Tom Brady no es pot entendre sense la intervenció de Bill Belichick. Tots dos han format el binomi més reeixit de la història dels esports professionals americans. “És una dinastia que serà difícil de repetir en la història de l'esport”, analitza per a L'Esportiu, Alejandro Villanueva, left tackle titular dels Pittsburgh Steelers. Belichick s'ha encarregat de posar al mapa de la història de l'esport als Estats Units els Patriots, una franquícia eminentment perdedora. Abans de l'arribada de l'entrenador, en tota la seva història –des del 1970– la franquícia de Massachusetts no havia aconseguit cap títol, i només havia aparegut dues vegades en el partit pel trofeu. Des d'aleshores, en 17 anys: nou aparicions en la Super Bowl i cinc títols aconseguits. “Els Patriots juguen a un nivell alt sempre. No cometen errors, són molt professionals i s'entrenen i es preparen millor que la resta. Tothom vol ser com ells. Són l'enveja de la lliga”, admet Alejandro Villanueva, que, amb els seus Steelers, va caure derrotat en la final de la conferència AFC (17-36) en el partit que donava accés a la Super Bowl.

L'impacte de Brady