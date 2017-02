El segon assalt de Dibaba

Un ritme inferior als 32 segons per volta. Aquesta és la consigna de l'etíop Genzebe Dibaba, que avui enceta la campanya de pista coberta a Sabadell, en el míting internacional de Catalunya, amb el propòsit d'ampliar la seva col·lecció de rècords mundials indoor amb el de la distància inusual dels 2.000 m. Amb aquest ritme de pas, la subcampiona olímpica de 1.500 m esmicolaria el registre de la romanesa Gabriela Szabo (5:30.53), vigent des del 8 de març de 1998. La bielorussa Viktoria Kuixnir farà de llebre fins als 800 m (2:06) i, si té forces, una mica més.

En la reduïda llista d'inscrites en aquesta prova hi figuren la seva germana petita, Anna Dibaba, de 20 anys, la també etíop Axunmawitt Embaye, subcampiona mundial de 1.500 m en pista coberta a Sopot 2014, i la marroquina Siham Hilali, quarta en aquell mateix campionat. Dibaba té en el seu palmarès cinc plusmarques mundials indoor. El 19 de febrer de 2016, a Sabadell, ja va estar a punt de rebaixar el de 3.000 m (8:16.60), però va regalar a l'afició el segon millor registre de la història (8:22.50) amb una cavalcada espectacular.

A banda, el programa del míting té un cartell espectacular amb diverses figures de primer nivell internacional. També és tot un especialista en pista coberta el polonès Adam Kszczot, que arribarà a Sabadell després d'haver guanyat per sisena vegada consecutiva en la reunió de Düsseldorf i d'haver signat el millor registre mundial del curs en 800 m (1:46.17). Entre els rivals destaquen el kenyà Nicholas Kiplagat Kipkoech, segon a Düsseldorf, i l'andalús Kevin López.

Una altra de les estrelles serà el dominicà Luguelín Santos, subcampió olímpic de 400 m a Londres 2012, que es veurà les cares amb l'atleta de l'illa de Granada Bralon Taplin, setè a Rio, i l'holandès Limarvin Bonevacia, bronze en l'europeu d'Amsterdam.

En els 800 m femenins hi correrà la banyolina Esther Guerrero (New Balance), tercera del rànquing mundial de l'any (2:01.72) després de la seva victòria a Boston. En els 1.500 m, Marc Alcalà (FC Barcelona) posarà a prova el seu lideratge amb els principals especialistes estatals, David Bustos, Manuel Olmedo, Luis Alberto Marco i el també català Llorenç Sales. En els 3.000 m, hi seran els joves Jordi Torrents i Artur Bossy. En els 60 m femenins no hi faltarà Cristina Lara (FC Barcelona), ja amb mínima per a l'europeu de Belgrad (7.41), i la seva companya d'entrenament i nova sensació de la velocitat catalana, la juvenil Jael Bestué. El duel de colossos Borja Vivas i Carlos Tobalina en el cercle de pes; els blaugrana Jean Marie Okutu, en llargada; l'eivissenca Caridad Jerez, en 60 m tanques, i el valencià Miguel Ángel Sancho, que diumenge es va elevar per sobre de 2,25 m en el concurs d'alçada a Sabadell, seran altres focus d'atenció.