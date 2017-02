Mechaal torna al tartan

Adel Mechaal ha aconseguit que el TAS dicti una mesura cautelar contra la suspensió d'un any que va rebre el passat 22 de gener de l'agència espanyola antidopatge i podrà competir mentre el mateix TAS no emeti una resolució definitiva de l'expedient obert per una presumpta infracció del palamosí que, segons les autoritats antidopatge espanyoles, no hauria estat localitzable per passar tres controls fora de competició. Així, el fondista pot tornar a l'activitat competitiva avui mateix i ho farà participant en els 3.000 m del míting internacional de Catalunya en pista coberta, a Sabadell.

Dibaba, l'estrella

Un ritme inferior als 32 segons per volta. Aquesta és la consigna de l'etíop Genzebe Dibaba, que avui enceta la campanya de pista coberta a Sabadell, en el míting internacional de Catalunya, amb el propòsit d'ampliar la seva col·lecció de rècords mundials indoor amb la plusmarca en la distància inusual dels 2.000 m. Amb aquest ritme de pas, la subcampiona olímpica de 1.500 m esmicolaria el registre de la romanesa Gabriela Szabo (5:30.53), que es manté en la taula de rècords des del 8 de març de 1998. La bielorussa Viktoria Kuixnir farà de llebre fins als 800 m (2:06) i, si té forces, una mica més. En la reduïda llista d'inscrites en aquesta prova hi figuren la seva germana petita, Anna Dibaba, de 20 anys, la també etíop Axunmawitt Embaye, subcampiona mundial de 1.500 m en pista coberta a Sopot 2014, i la marroquina Siham Hilali, quarta en aquell mateix campionat. Dibaba té en el seu palmarès cinc plusmarques mundials indoor en 1.500 m, una milla, 3.000 m, dues milles i 5.000 m. El 19 de febrer de 2016, a Sabadell, ja va estar a punt de rebaixar el de 3.000 m (8:16.60), però va regalar a l'afició el segon millor registre de la història (8:22.50) amb una cavalcada espectacular.

Kszczot, líder en 800 m