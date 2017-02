L'Atlètic Barceloneta busca una victòria imprescindible

Ll. campions GB

5a jor.

At. Barceloneta - Eger

19.15h

Jug - Hannover

19.00h

Partizan - Pro Recco

18.30h

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

Pro Recco 12

4 4 0 0 48 29

Jug 7

4 2 1 1 41 33

Eger 6

4 2 0 2 32 36

At. Barceloneta 5

4 1 2 1 34 29

Hannover 2

4 0 2 2 36 49

Partizan 1

4 0 1 3 34 49

La victòria no li garantirà la presència a la final a sis de la lliga de campions, però sí que és un resultat imprescindible per mantenir les opcions de ser-hi. Amb aquesta premissa, l'Atlètic Barceloneta rep la visita de l'Eger hongarès avui a la piscina de Sant Sebastià en l'últim partit de la primera volta de la fase de grups (19.15 h Teledeporte). Els magiars són els principals rivals dels mariners en la pugna per obtenir un dels tres bitllets en joc al grup B per la cita final a Budapest, ja que els altres dos semblen reservats al Pro Recco italià, l'únic equip imbatut de la competició, i el Jug Dubrovnick. La d'avui, però, tan sols és la primera part del cara a cara amb l'Eger perquè d'aquí a deu dies tornaran a coincidir, llavors en sòl hongarès, en el debut de la segona volta.

Un dels veterans de la plantilla, Fran Fernández, resumeix la situació: “Després d'haver guanyat la copa, és un dels moments clau de la temporada. Tot passa per aquest doble duel directe amb l'Eger. Són dos partits vitals que hem de resoldre positivament i després haurem de rematar la feina, però si no ens en sortim tindrem molt complicat tornar a la final a sis.” Els càlculs dels mariners els diuen que una victòria i un empat, és a dir, sumar quatre dels sis punts, seria un balanç favorable per encarar les últimes quatre jornades amb més opcions que el seu rival directe. Ara mateix, l'Eger té un punt més que els catalans, que van cedir un empat a la piscina del Hannover en la segona jornada. El tècnic Chus Martín coincideix en la tesi de Fernández: “És un partit transcendental. Si suméssim quatre o sis punts suposaria un pas endavant, però encara quedaria tota la segona volta.”

Els dos equips es coneixen a la perfecció perquè han coincidit al mateix grup les tres últimes edicions de la lliga de campions. Els dos darrers anys, empats a Barcelona (7-7 i 6-6) i derrotes a Hongria (11-6, 6-5), i el curs anterior, triomfs catalans en tots dos partits (5-11 i 9-5).

Importància recíproca