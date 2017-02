Mor el francès Walkowiak, el vencedor més vell del Tour

El francès Roger Walkowiak, el vencedor inesperat del Tour del 1956 després de fer bo un atac en la setena etapa i gestionar una vintena de minuts fins al final, va morir als 89 anys. Era el campió de la prova ciclista francesa més vell després que el suís Ferdi Kübler morís al desembre. Ara la distinció l'hereta l'escalador espanyol Federico Bahamontes, vencedor el 1959. La gesta de Walkowiak del 56 va donar lloc a una expressió, un Tour a la Walko, per qualificar una victòria gràcies a un botí en una etapa plana i sent un desconegut. La seva carrera va estar marcada per aquest èxit i més enllà d'això el palmarès es va limitar a un segon lloc en la Dauphiné 1955 i una etapa de la Vuelta el 1957.