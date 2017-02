Els Dracs podrien deixar Badalona

Els Badalona Dracs han arribat a tal punt de frustració pel fet de no disposar d'instal·lacions adequades per entrenar-se i jugar, que fins i tot s'han plantejat deixar Badalona i anar a una altra població on els vulguin. El president del club, José Luis Soler, així ho explicava: “Nosaltres ho estem mirant, però no vol dir que tinguem res. Hem obert la porta.” Els problemes de falta d'hores i de camps d'entrenament fa temps que s'arrosseguen, però fa unes setmanes fins i tot hi va haver problemes per jugar partits a casa i els equips júnior i femení van haver d'anar a jugar a Terrassa com a locals. El president dels Dracs diu que els responsables de la instal·lació no els van voler deixar jugar i que es tem que això torni a passar.

Ahir mateix hi havia una reunió a tres bandes entre els Dracs, l'Ajuntament i l'equip que gestiona el camp d'entrenaments, però segons va explicar el president del conjunt badaloní, José Luis Soler, aquesta tercera part no s'hi va presentar.

José Luis Soler explica que per entrenar en un esport de passades llargues i de córrer sense la pilota, disposen de mig camp per a unes 80 persones de diferents categories: “Necessitem tot el camp i durant més hores, però no és viable. Han dit que ho estudiarien, però ho estan estudiant des de fa 30 anys i no tenen pressa.” El president dels Dracs explicava amb cert pesar que “a Badalona hi ha força instal·lacions, però no ens vol ningú”. Malgrat tot això, a l'entitat tenen ànims per continuar amb les seves reivindicacions: “Seguirem encara amb més força. Veus una discriminació total. No pararem i ens en sortirem com sigui.” José Luis Soler comenta que són un club: “Amb títols de lliga i que competeix a la màxima competició europea, i a la ciutat no li importa. Estem lluitat amb un equip de futbol de quarta categoria”.