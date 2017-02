Una motivació afegida

El Telekom Veszprém rebrà dissabte el Barça Lassa en un dels grans esdeveniments esportius de la temporada a la petita ciutat hongaresa (61.000 habitants), on l'handbol és indiscutiblement l'esport rei. El destí del Veszprém, que va perdre la final de l'última lliga de campions gairebé d'una forma tràgica, està fins al juny en mans de Xavi Sabaté i Josep Espar, que s'han proposat posar fi a l'obsessió dels dirigents per aixecar el gran trofeu europeu. El club va anunciar fa uns dies l'arribada per a la temporada que ve del suec Ljubomir Vranjes (Flensburg) com a substitut de Sabaté. “Ara treballarem encara amb més ganes, ni que sigui per una qüestió d'orgull i també pels jugadors, que mereixen que donem el millor de nosaltres mateixos”, assenyala Espar.

A banda de l'arribada de Vranjes –el “Mourinho de l'handbol”, segons un directiu del club–, aquesta setmana a Veszprém es parla sobretot del partit contra el Barça, líder del grup i rival directe per al títol. “Tothom espera aquests partits, el pavelló estarà ple a vessar i es veurà una gran batalla esportiva”, diu Espar, que té clar com serà el partit. “Serà duríssim, amb molts matisos i detalls que et poden fer perdre o guanyar el partit per una pilota”. L'exjugador del Barça i exentrenador del Sarrià també considera que si un dels dos equips es despista ho pot pagar molt car.

Sobre la situació de la plantilla després de la llarga aturada pel mundial, Espar admet que encara tenen el dubte de la seva gran figura, l'islandès Palmarsson –que tot just ha començant a entrenar-se–, i de l'exblaugrana Cristian Ugalde, amb un fort traumatisme al cap.

La Champions és el gran objectiu per al Veszprém: “Fa dos anys van quedar a les portes de la final i l'any passat van perdre-la als penals, és lògic que la vulguem guanyar.” També assenyala que les seqüeles per la derrota en la final contra el Kielce –el Veszprém va arribar a guanyar de nou gols– encara són visibles en la mentalitat dels jugadors. “Si per alguna cosa va anar bé el mundial és perquè va passar una cosa semblant en la semifinal Croàcia-Eslovènia i dos dels nostres jugadors (Gajic i Marguc) van viure la mateixa situació a l'inrevés. Tots hem d'acceptar que són coses que poden passar en l'esport, avui a un equip i demà a qualsevol altre.”

