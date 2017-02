El Barça juga a ratxes contra el Guadalajara

C. Gude i J.J. Gude. Excluions: Mem (10' i 14'), per part del Barça Lassa; i Sedano (59'), per part del Guadalajara.

FC BARCELONA LASSA: Ristovski; Noddesbo (7), Tomàs (1), Andersson (4), Ariño (2), Mem (2), Jicha (2) –set inicial–; Gonzalo (p.s.), Entrerríos (1), Sorhaindo, Rivera (3), N'Guessan (3), Syprzak (1), Viran, Saubich (5) i Lazarov (1). QUABIT GUADALAJARA: Eceolaza; Mellado, Cándido (2, 1 p.), Márquez (6), Montoya (2), Sanz (4), Bozalongo (2) –set inicial–; Barbero (p.s.), Moya (1), Sedano (1), i Ramos (3). PARCIALS: 3-1, 6-2, 9-5, 12-6, 14-7, 18-9; 19-12, 21-15, 25-16, 28-16, 30-19 i 32-21. ÀRBITRES: C. Gude i J.J. Gude. Excluions: Mem (10' i 14'), per part del Barça Lassa; i Sedano (59'), per part del Guadalajara. PÚBLIC: 728 espectadors.

Dos mesos després de l'últim partit, el Barça Lassa va tornar a jugar al Palau per superar amb autoritat el Guadalajara i anar engreixant els seus números en aquesta lliga i en la història de la competició. Amb el triomf d'ahir, el 108è consecutiu, l'equip blaugrana arriba a les 700 victòries en la lliga, per només 23 empats i 70 derrotes. El Barça va sentenciar el rival a la mitja part (18-9) i va alternar fases de gran joc amb d'altres de baixa intensitat, que causaven l'enuig de Xavi Pascual, preocupat que l'equip vagi recuperant els automatismes davant l'imminent represa de la lliga de campions, dissabte a la pista del Veszprém. Més enllà de la tornada de la competició de Filip Jicha després de l'operació del menisc, el millor del partit va ser l'aportació de Ristovski sota els pals, amb 22 aturades i 51% d'encert, i la contribució ofensiva de Noddesbo (7 gols) i Saubich (5), dos jugadors que no disposen de gaires minuts de joc.

Amb Ristovski, Noddesbo i Jicha, que no havien intervingut en la represa de la lliga contra el Granollers, el Barça va posar la directa de bon començament (6-1). El joc de combinació, amb moltes variables en atac, i les bones intervencions del porter macedoni donaven ales al conjunt blaugrana. Si l'escletxa no era més gran va ser per l'encert d'Adrian Eceolaza sota els pals. Dues exclusions gairebé consecutives de Dika Mem van frenar l'embranzida local i per uns minuts van crear desconcert en el joc blaugrana. Xavi Pascual va cridar a l'ordre i va reclamar més intensitat als seus jugadors. La resposta va ser immediata i amb Saubich especialment actiu el Barça va tancar el primer acte amb un parcial final de 6-2 que deixava el resultat a la mitja part amb un contundent 18-9.

Després de la represa, el Guadalajara va retallar diferències (20-15), però el Barça va reaccionar immediatament i va tornar a imposar la seva velocitat de creuer per arribar al tram final sense ensurts.