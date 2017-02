Injecció de confiança

L'Atlètic Barceloneta encarava l'última jornada de la primera volta de la fase de grups de la lliga de campions quart, amb la necessitat inexcusable de vèncer per no quedar fora del tren que condueix a la final a sis, i va acabar el dia havent resolt la complicadíssima situació i establert en el segon lloc del grup B, en una tarda rodona. El conjunt català va tornar a demostrar la vàlua en vèncer un perillós Eger hongarès gràcies a la solidesa defensiva, al dinamisme ofensiu i a la resolució del navarrès Alberto Munárriz, autor de quatre gols.

Els catalans van tenir paciència per superar un equip amb una base de jugadors olímpics i que feia dies que preparava un partit que havien catalogat com un dels més importants del curs. No es van impacientar quan Erdéli va empènyer amb el palmell una assistència en una acció de superioritat per superar López Pinedo (0-1), en el que acabaria essent l'únic avantatge visitant del partit. Tampoc van inquietar-se quan després de capgirar el resultat gràcies a tres accions de Munárriz (3-1) els hongaresos en van tenir prou amb un minut per retornar les taules al marcador (3-3) abans del descans. No es van desesperar quan l'Eger va respondre amb gol un llançament exterior de Munarriz i un cop de palmell de Roger Tahull (5-5). Es van mantenir fidels a l'estil elèctric i sòlid i van tenir la recompensa al final del tercer quart quan van signar un parcial decisiu de 3 a 0. Strahinja Rasovic va marcar des de l'extrem esquerre, Fran va sorprendre amb una vaselina fotogènica i Larumbe va culminar una acció de superioritat, mentre que els rivals es van estavellar amb el mur mariner i amb el ferm López Pinedo. Els de Chus Martín havien trencat un duel que semblava predestinat a resoldre's a les acaballes.

El final no va ser plàcid, però l'Atlètic Barceloneta va saber gestionar la situació. Bedo va escurçar la diferència (8-6), tot i que l'Eger no es va acostar més. Strahinja Rasovic va signar una canonada per tornar als tres gols de diferència i al final una aturada de López Pinedo i un golàs de Blai Mallarach van servir perquè els mariners guanyessin de quatre gols (10-6). Una diferència que els va fer escalar fins a la segona posició perquè el Jug Dubrovnick, el campió d'Europa, no va poder passar de l'empat a quinze contra el Hannover alemany i els catalans els superen a la classificació per la diferència de gols. Els croats havien encarrilat el partit al segon quart (6-4), però els alemanys van reaccionar amb un parcial de 0 a 6 i van esgarrapar un punt d'una de les piscines més complicades del continent.