La Santboiana advoca per un camp neutral

L'enigma d'escollir un feu per disputar una final de copa del Rei no només acapara el futbol. El maldecap també es repeteix en el rugbi. El 30 d'abril, la UE Santboiana i el Silverstom El Salvador de Valladolid, vigent campió, es veuran les cares en una fita històrica per als catalans, que tornen a disputar una final després de deu anys de sequera. La seu de la cita, encara per determinar.

El primer a moure fitxa va ser el mateix alcalde de la localitat val·lisoletana, Óscar Puente, que va llançar, amb plena consciència, una enquesta via Twitter sobre quin camp desitjava el públic per fer el partit. Entre les opcions, el Pepe Rojo –estadi dels val·lisoletans–, el Baldiri Aleu –pista dels santboians– i el José Zorrilla, també de Valladolid. La iniciativa era d'esperar, ja que Valladolid s'ha consolidat amb èxit aquests dos darrers anys com un habitual aparador de rugbi. La mostra, els 26.000 espectadors que van assistir al Zorrilla, batent el rècord històric d'assistència. Tot i així, la Santboiana no ha fet un pas enrere i també ha mogut fitxa. Els del Baix Llobregat veurien amb molt bons ulls una utòpica final celebrada a Catalunya; l'escenari seria l'estadi olímpic Lluís Companys. Els de Sant Boi, però, aposten per “una cita en igualtat de condicions per a totes dues aficions”, com assegura el president, Miquel Martínez. “Sabem que Valladolid apostarà fort, pressionarà i ho donarà tot per repetir candidatura”, assegura Martínez. La clau de volta al misteri tant per part de la UE Santboiana com de la Federació Espanyola de Rugbi és advocar per un espai de joc neutral, com Madrid o Bilbao, per repetir una gesta històrica d'assistència que “afavoreixi tota la família del rugbi”. Ambdós clubs esperen ara la resolució d'un plec de condicions que aclareixi les circumstàncies del matx. L'únic segur és que la Santboiana mirarà d'aconseguir un títol setze anys després i venjar-se de la seva última aparició en la final de la copa del Rei, el 2007, resolta en derrota, precisament, contra El Salvador.