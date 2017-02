Una copa amb precedents

Avui comença al CN Terrassa una copa de la Reina que, en certa manera, és una prolongació de l'edició anterior, en la qual l'Astralpool Sabadell es va veure superat per La Sirena Mataró. La davallada no va entelar un curs fantàstic de les vallesanes, amb l'Eurolliga inclosa, però de ben segur que una plantilla tan competitiva i amb gens guanyadors a les venes espera amb delit recuperar l'hegemonia en la competició i aconseguir el tretzè títol. Malgrat tot, les vigents campiones, amb les quals no s'encreuarien fins a una hipotètica final, estan disposades a defensar el títol amb ungles i dents i intentar reviure una jornada gloriosa com la de fa un any, en què van aixecar el seu primer títol estatal.

Precisament les campiones alçaran el teló de la competició amb el primer duel de quarts de final contra el Moscardó (15.30), en un duel en el qual són totalment favorites. Florin Bonca ha greixat la maquinària amb vista als quarts de final de l'Eurolliga que han de jugar d'aquí a dues setmanes contra l'UVSE i la copa serà una bona ocasió per comprovar-ho. El rival a les semifinals sortirà de l'eliminatòria que a continuació enfrontarà el Mediterrani i el Saragossa. Les de Barcelona estan fent una bona campanya, són terceres en la classificació i en l'últim partit de lliga van vèncer les aragoneses a domicili (14-16), en un simulacre del que es viurà avui a Terrassa.

L'altra part del quadre començarà amb el derbi vallesà entre les amfitriones del Terrassa i el Rubí. Les locals encaren el duel amb la condició de favorites pel fet de competir davant dels seus aficionats i per haver-se imposat en el precedent més immediat, en la segona jornada de lliga, per un clar 11 a 6. El club egarenc ha dipositat molta il·lusió en el torneig que organitza per primera vegada i per tornar a disputar la competició del KO després de l'absència del curs passat. El vencedor del derbi vallesà disputarà les semifinals contra el Sant Andreu o el Sabadell, que protagonitzaran l'últim partit de quarts de final. Les de Nani Guiu són les favorites i, com el Mataró, l'equip està en plena forma i preparat per l'imminent competició continental.

Esport 3 retransmetrà en directe les semifinals i la final i els quatre partits de quarts es podran seguir via streaming en el web de la federació espanyola de natació.