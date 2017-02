Cita clau en ple rodatge

Setanta dies després de l'espectacular xoc de titans contra el París Saint-Germain (35-32) i amb la classificació per als vuitens de final a la butxaca, el FC Barcelona Lassa reprèn la lliga de campions a la pista del vigent subcampió, el Veszprém (17.30 h, per Esport3), on afronta un partit clau per conservar el lideratge i per aclarir la part alta de la classificació del grup A. L'equip hongarès, tercer a 6 punts del conjunt blaugrana, té una oportunitat única per no despenjar-se gairebé definitivament de les primeres places. Aquesta setmana s'ha sabut que l'etapa dels tècnics catalans Xavier Sabaté i Josep Espar al capdavant de l'equip s'acabarà aquest curs, quan seran substituïts per Ljubomir Vranjes (Flensburg), un estímul més perquè el Veszprém faci un pas endavant amb vista a la part decisiva de la temporada.

El tècnic del Barça Lassa, Xavi Pascual, té clar que el d'avui és un dels partits més complicats dels cinc que li queden de la fase de grups. “Jugar a casa del subcampió d'Europa no és fàcil per a ningú. A la seva pista només han perdut un partit, contra el PSG, i va ser en l'últim segon, amb un gol de Gensheimer des de la cantonada. És un equip que té un potencial enorme i un dels candidats a guanyar aquesta Champions. Sabem les dificultats que hi ha. A veure si som capaços de vèncer el partit”, manifesta. El preparador blaugrana té molt clar quines són les armes del rival d'avui: “El Veszprém és un equip molt agressiu en el sistema defensiu, amb molta pressió, que dificulta que l'atac rutlli amb tranquil·litat i amb continuïtat. Intercepten molt bé les línies de passada i saben frenar els contraatacs. En atac, tenen molta capacitat de llançament en tota la primera línia.”

Saubich, descartat