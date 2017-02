El Catgas guanya i trenca una ratxa de cinc derrotes seguides

El Catgas va agafar aire ahir a Santa Coloma. El conjunt colomenc va superar el penúltim classificat de la lliga, el Llevant, i va trencar una ratxa de cinc derrotes consecutives. El Catgas havia sumat només 1 punt dels últims 21 disputats i havia perdut pistonada després d'un gran inici de curs. Els gols de Corvo i Maxi Rescia van valer per redreçar la situació i guanyar un Llevant que va lluitar molt. De fet, la resposta del primer gol de Corvo va ser una pilota al pal precedida per una excel·lent parada de Prieto, que ahir va mantenir la porteria a zero. Maxi Rescia es va encarregar d'eixamplar les distàncies en el marcador poc després amb el segon gol.

Tot i disposar de més ocasions per arribar amb tranquil·litat al final del duel, el Catgas no va estar inspirat de cara a porteria i va haver d'esperar la botzina per certificar un triomf balsàmic que permet els colomencs mantenir-se dins els vuit primers de la taula. La mala ratxa ja és història.