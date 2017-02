La nova llei de l'esport comença a prendre forma

L'esport és un dels puntals de la societat catalana i això ha motivat el govern a treballar per impulsar un nou model de governança de l'esport català, tal com ho va presentar a finals de gener la consellera de la Presidència, Neus Munté, en un acte conjunt amb el secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, a l'Inefc de Barcelona. El principal objectiu és elaborar un pacte nacional per a l'activitat física i l'esport de Catalunya implicant-hi totes les entitats esportives d'arreu del país que ha de servir de base per a una nova llei de l'activitat física i l'esport de Catalunya per a un futur estat. La intenció és que la llei arribi al Parlament a la primavera.

En aquest marc participatiu, ahir Figueras es va reunir amb el president de la Plataforma Proseleccions Esportives, Xavier Vinyals, i alguns dels membres de l'entitat per fer un intercanvi d'impressions i recollir les propostes de l'organització que treballa pel reconeixement de les seleccions catalanes.

D'entrada, Figueras els va traslladar la voluntat del govern de posar els fonaments per modelar una societat més saludable i millorar la qualitat de l'alt rendiment esportiu, tal com va dir a l'Inefc. Mentre que la Plataforma va manifestar al secretari la voluntat que la reforma sigui per impulsar una llei estatal que superi el marc autonòmic actual i que permeti dotar l'esport català d'estatus propi en l'àmbit internacional i per garantir un finançament més bo de l'esport de base i d'elit. També va demanar que s'impliqui en la promoció de l'esport català i el reconeixement de les federacions esportives catalanes per les respectives internacionals, així com el del Comitè Olímpic Català pel Comitè Olímpic Internacional.

A la conclusió, Figueras va explicar que “ara estem en ple procés de debat amb el sector i el territori. No ens fixem cap límit i deixarem a punt l'estructura d'estat”. I Vinyals hi va afegir: “Aquest procés participatiu és el procés constituent de l'esport català. És el debat que s'ha de fer perquè en el marc d'un estat hi té cabuda tot el que el consens ens aporti.”