“És un esport únic i es ven d'una manera única”

El germà d'Alejandro Villanueva, Iñaki (1992), que és internacional en rugbi a 7 i a 15, intenta fer el salt a l'NFL. “Ho té difícil accedir-hi perquè no té unes característiques físiques impressionants o experiència jugant”, admet Alejandro: “És una llàstima perquè l'NFL no és perfecta a l'hora de seleccionar talent i no podran saber com de bo pot arribar a ser. És alt, podria ser titular i jugar molts anys. Té bones mans, placa bé... És més bon esportista que jo.”

De tots els jugadors que el curs passat van fer alguna jugada a l'NFL, només n'hi ha sis d'europeus. Alejandro Villanueva (Meridian, Mississipí, 1988) es pot considerar un d'ells perquè, tot i haver nascut als Estats Units i haver-hi passat una part de la infantesa, es va criar entre Cadis i Bèlgica, on va canviar el rugbi pel futbol americà. D'educació militar, va arribar a ser tinent d'una unitat de l'exèrcit americà a l'Afganistan i va acabar sent condecorat. Aleshores va decidir perseguir l'oportunitat de ser professional a l'NFL, un fet que ha aconseguit amb escreix consolidant-se de titular en la línia ofensiva dels Steelers, que es van quedar a les portes de la Super Bowl derrotats pels campions, els Patriots.

Havia vist un partit igual que el de l'última Super Bowl?

La millor Super Bowl de la història. Els Patriots van demostrar una gran qualitat. Tot i que no van començar bé, es van ajustar i Tom Brady va demostrar que és el millor jugador de la història. Tinc aquell punt d'enveja per no haver gaudit de la sensació de guanyar el títol.

Van perdre en la final de conferència contra els Patriots (17-36), què els va faltar?

Disciplina, respondre en jugades sota pressió, tenir un millor pla i executar millor les jugades. El partit se'ns va posar costa amunt, com als Patriots en la Super Bowl, però ells van demostrar sang de campió sobreposant-se a una situació similar.

Havent arribat a la final de conferència, estan satisfets de la seva temporada?

A l'NFL no hi ha cap equip que estigui satisfet, excepte els Patriots. Ningú no se'n recorda, dels perdedors. I aquest any teníem probablement el millor equip de la lliga i per això és frustrant no haver aconseguit el títol perquè no vam saber guanyar amb el talent que teníem.

Veig que és molt dur...

És que és obvi. No existia cap equip en la lliga que tingués Antonio Brown, Bell, la defensa i les línies que teníem. Tots ho sabem i fa ràbia admetre-ho, però no podem excusar-nos.

S'ha consolidat com a titular d'un equip de ‘play-off', està satisfet?

Va haver-hi jugades en les quals vaig fallar i no vaig poder ajudar el meu equip a guanyar el títol.

Ha canviat el llistó perquè no fa gaire lluitava per fer-se un lloc en la plantilla...

I així continuo perquè a la lliga mai pots dir que estàs establert com a titular. A diferència d'altres esports, aquí no pots tenir dos partits dolents, ni deu jugades dolentes perquè hi ha menys partits i menys jugades. Per tant, si decideixo continuar, hauré de millorar molt.

No té clar si continuarà jugant?

Ara mateix no li ho podria dir perquè no sé quina és la meva situació, ni les intencions de l'equip ni el que volen de mi.

Hi tenen a veure les conseqüències físiques que pot acabar tenint practicar aquest esport?

Vaig estar a l'exèrcit, he fet coses més perilloses en la vida i és un esport que m'agrada pel nivell de contacte, però s'ha de tenir en compte perquè potser quan ets més gran el cos no respon tant. Hem de ser realistes i la vida s'ha de viure globalment i no només mirant l'any vinent o l'endemà.

Preocupen les commocions cerebrals?

A la lliga se'n parla molt. N'he tingut dues aquest any i no és agradable. A més, és una afecció d'un òrgan que no coneixem bé i els efectes dels cops et poden venir 20 o 30 anys més tard. Això fa por. Però, d'altra banda, els metges estan fent avenços perquè puguem sortir al camp en millors condicions.

No ha tingut una vida professional completa ni una carrera llarga. El beneficia a l'hora de durar més anys en la lliga?

Sí, però he jugat a rugbi i, per exemple, jugar contra la Santboiana no era un camí de roses.

El fet d'haver practicat tants esports l'ha beneficiat a l'hora d'adaptar-se a l'NFL?

El futbol americà el pot aprendre una persona que no hagi jugat mai i acabar sent una estrella. No és un esport en què hagis de tenir habilitat, és més atlètic i explosiu. Molt diferent del que tenim a Europa. La natació em va ajudar en la concentració, el bàsquet en l'equilibri i els peus i el rugbi en el contacte.

S'imaginava arribar fins aquí?

No em solc perdre en el moment. Tenir una conversa amb la meva família o jugar amb el meu fill m'impressiona més que no pas dir que estic jugant a un esport que el veu gaire gent.

Sobredimensionem l'NFL?

És un esport que barreja molt bé l'entreteniment amb l'esport. Altres esports com la natació o fins i tot el futbol no són tan entretinguts. En el futbol americà tot està més concentrat i és més espectacular. A més, amb la cultura americana, ho saben vendre molt bé. Vaig ser a Houston en la Super Bowl i van transformar la ciutat, amb milions d'activitats i coses per fer. És un esport únic i es ven d'una manera única.