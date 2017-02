El COC incorpora sis noves federacions com a membres

El Comitè Olímpic de Catalunya (COC) va incorporar ahir sis noves federacions a l'entitat en la primera reunió del nou comitè executiu, elegit el desembre passat després de la refundació de l'entitat. Les federacions que s'afegeixen a l'organisme són la de futbol americà, halterofília, coloms missatgers, pilota i esports per a persones cegues i deficients visuals. Aquestes federacions s'afegeixen a la cinquantena que ja podien assistir a les futures assemblees amb veu i vot, juntament amb 16 entitats més i persones vinculades al món de l'esport, entre les quals la UFEC i la Plataforma Pro Seleccions.

El comitè executiu, reunit al Museu Colet de Barcelona, també va aprovar la constitució d'una comissió estatuària que s'encarregui de la posada a punt i modernització dels estatuts. Entre els objectius que hi ha marcats hi ha l'adaptació al vigent Codi Civil i a la Carta Olímpica del COI. També s'actualitzarà la relació de càrrecs directius d'acord al que es va aprovar en l'última assemblea.

L'altre punt rellevant de la reunió va ser l'anàlisi de possibles accions a desenvolupar pel comitè, d'acord amb els informes jurídics que s'han presentat prèviament. Es va consensuar un calendari d'actuació per complir els objectius reflectits en la candidatura de consens impulsada pel govern i que lideren Gerard Esteva (UFEC, president) i Xavier Vinyals (Plataforma, vicepresident i tresorer). L'objectiu és l'establiment de complicitats tant en l'àmbit internacional com intern català, a partir de la difusió dels avantatges de disposar d'un estat propi per a l'esport. En aquest sentit s'ha acordat sol·licitar la col·laboració d'antics esportistes olímpics.

A banda d'Esteva i Vinyals, el comitè executiu del COC està format per Ramon Basiana, Jordi Merino, Maribel Zamora, Francesc Martínez, Francesc Serra, Pere Sust, Enric Ballesteros, María José Bilbao i Maria Lluís i Gol. El comitè s'ha proposat integrar totes les federacions catalanes al COC.