Treure la pols a l'herba

Sant tornem-hi. Aquest cap de setmana la bola tornarà a rodar a la divisió d'honor i es donaran per acabats dos mesos d'aturada que trenca completament el ritme dels equips.

Les coses han canviat poc. El Polo segueix sent el rival a batre. Els homes de Carlos García Cuenca segueix reinventant-se per recuperar el tron on s'havien assegut els darrers tres anys i que l'Egara li va treure el curs passat. El líder torna a la càrrega amb un derbi barceloní contra el Barça, que s'ha reforçat i que lluita a la part baixa per no perdre la categoria. “No ens plantegem res més enllà dels propers partit de lliga”, considera Carlos García Cuenca, el tècnic del Polo, que creu que el seu equip ha treballat molt bé durant els dos mesos d'aturada i ha fet una pretemporada exhaustiva de cara al tram decisiu.

Plat fort a Can Salas

El primer gran partit de la segona part del curs el protagonitzaran l'Atlètic Terrassa, segon, i el Junior, quart. Els terrassencs, que després de molts anys disputant el campionat de Catalunya de sala han decidit focalitzar-se en la preparació del segon tram de temporada, es veuran les cares amb un equip que s'ha reforçat amb l'internacional espanyol Gaby Dabanch. “Ens aportarà experiència en els moments en què pecàvem de novells”, considera Marcel Malgosa, capità santcugatenc. “El del Junior és el primer de quatre partits de molt nivell. M'agrada que sigui així. I estem preparats. Tornem en un bon nivell físic”, reconeix el capità terrassenc, Marc Sallés, que creu que el seu equip ha de mantenir el nivell competitiu dels primers partits de la lliga. L'Egara, tercer classificat, afronta la segona part del curs com una segona temporada i Sisó Ventalló, el seu tècnic, explica que veu els seus homes amb moltes ganes: “És la part del curs en què es decideix tot, i això és el que agrada als jugadors”, comenta el tècnic d'un Egara que visita diumenge les Pedritxes, camp d'un CD Terrassa (9è) que lluita per salvar la categoria.

La lliga s'estreny