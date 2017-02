Salarich espera repetir o millorar el 30è lloc de Vail

El mundial d'esquí alpí es clourà diumenge, com és costum, amb la disciplina més tècnica, l'eslàlom. La prova comptarà amb la participació de l'únic català convocat per a Saint-Moritz, l'osonenc Quim Salarich. Amb 23 anys, l'esquiador de Malla disputarà el seu segon mundial després del de Vail i Beaver Creek el 2015, en què va ser 30è en la prova d'eslàlom. Sense oportunitats de tenir una carrera regular en la copa del món, en què ha disputat quatre proves, Salarich confia a repetir o millorar aquell 30è lloc i consolidar-se en el top 100 del rànquing mundial de l'especialitat: “Ens hem estat entrenant molt bé, a l'Argentina entre altres llocs, i durant la temporada he pogut anar a Sestrière, fer competicions de preparació… És cert que algunes proves no han sortit com esperàvem, però crec que no està sent una temporada ni de bon tros dolenta. Puc estar content”, valora l'osonenc des de Saint-Moritz.

Serà la primera vegada que Salarich competeix a l'escenari on tindrà lloc l'eslàlom, però, malgrat que no coneix la pista, confia que el seu traçat “poc tècnic”, que s'adapta a les seves condicions, l'ajudi a repetir l'actuació de fa dos anys. L'osonenc és conscient de la importància que tindrà fer un bon paper en una temporada preolímpica. Com tot esportista, especialment d'una disciplina individual, el seu somni és poder disputar uns Jocs Olímpics, i l'any que ve en tindrà l'oportunitat en els que es disputaran a Pyeongchang (Corea del Sud). Fa quatre anys no va poder ser en els de Sotxi (Rússia), però actualment és un dels màxims actius de l'equip espanyol d'esquí alpí i ho té tot a favor per ser convocat en les proves tècniques.

És per això que el mundial no serà l'últim objectiu de la temporada. Quan s'acabi, Salarich continuarà el seu calendari de curses per consolidar-se en el rànquing mundial de la disciplina d'eslàlom, en què l'any passat va acabar en el lloc 69è. “Els Jocs són el somni de qualsevol esportista, i els tinc ben marcats en el calendari. Tota la meva preparació està encarada a aconseguir la classificació.” Després de Saint-Moritz, Salarich continuarà a Suïssa per competir en dues curses internacionals que l'ajudin a consolidar-se entre els 100 millors del rànquing.