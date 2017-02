El Barça, per la via ràpida

Jorum i Kleven. Exclusions: Meister (17'), Brannberger (29'), Küttel (37') i Muggili (56'), per part del Kadetten; i Viran (9') i Jicha (24'), per part del Barça..

KADETTEN SCHAFFHAUSEN: Bringolf; Delhees (2), Küttel (4), Meister (5), Maros (2), Graubner, Muggli (1) –set inicial–; Marinovic (p.s.), Császar (7), Markovic (1), Pendic i Brannberger (2). FC BARCELONA LASSA: Ristovski; Tomás, Lazarov (4), Sorhaindo (2), Andersson (1), N'Guessan (5) Ariño (2) –set inicial–; Gonzalo (p.s.), Entrerríos, Syprzak (4), Mem (3), Viran (1), Jícha (1), Rivera (4, 2 p.) i Saubich (4). PARCIALS: 1-3, 3-4, 6-8, 7-12, 8-13, 10-18; 13-21, 16-23, 19-25, 21-26, 22-28 i 24-31. ÀRBITRES: Jorum i Kleven. Exclusions: Meister (17'), Brannberger (29'), Küttel (37') i Muggili (56'), per part del Kadetten; i Viran (9') i Jicha (24'), per part del Barça.. PÚBLIC: uns 3.500 espectadors.

El Barça Lassa continua ferm al capdavant del grup de la lliga de campions després d'una plàcida victòria a la pista del cuer, el Kaddetten Schaffhausen. El conjunt blaugrana va encarrilar el triomf en una primera meitat rodona (10-18) en què va regir el ritme de joc al seu gust i va fer inútils els esforços de l'equip suís, més competitiu des de l'arribada de Peter Kukucka a la banqueta. Amb la feina feta, el Barça es va limitar a gestionar el seu avantatge en la segona part i només va prémer l'accelerador quan el rival es va aproximar a 4 gols (22-26).

El Barça va començar a marcar territori des de la primera meitat. Inicialment, es va trobar molt còmode en el joc ràpid que proposava el conjunt local. En l'intercanvi de cops, l'equip blaugrana va segellar una primera fogonada amb un parcial de 6-10. Peter Kukucka va demanar temps mort per intentar alentir el ritme. Però el remei va ser pitjor que la malaltia. El Barça va intensificar la pressió defensiva sobre la primera línia suïssa, que va veure com se li desviava el punt de mira i durant força minuts va quedar bloquejat en atac. El conjunt català continuava amb un gran joc coral i la velocitat de creuer (7-13). L'exclusió de Filip Jícha (24') va donar aire a l'equip suís, però en el tram final el Barça va fer una altra sacsejada al resultat per tancar el primer acte amb un parcial prou contundent (10-18).

Sense història