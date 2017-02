El doble repte de Mechaal

Com fa dues temporades a Antequera, el palamosí Adel Mechaal s'ha proposat lluitar per dos títols, els de 1.500 i 3.000 m, en el campionat d'Espanya absolut en pista coberta, que es disputa aquest cap de setmana a Salamanca. Fa dos anys va sorprendre tothom i va rematar la feina amb un doblet sense precedents en les 51 edicions de la competició. Aquest cop els seus rivals estan avisats. Antonio Serrano, el seu nou tècnic aquest curs, tampoc ha volgut frenar les ambicions del corredor empordanès. “Quan un entrenador veu el seu atleta amb tantes ganes i motivació tampoc és qüestió de posar-li pegues. La qüestió és que la final de 3.000 m [avui a les 20.20 h], que per a nosaltres és la més important, serà abans que les semifinals de 1.500 m [a partir de les 20.35 h]. Si fos a l'inrevés ja seria una altra cosa”, explica. La final de 1.500 m està programada per a demà al migdia, a les 12.45 h.

Mechaal tindrà rivals catalans en totes dues distàncies. Després de l'exhibició en els 3.000 m (7:48.39) del míting de Catalunya a Sabadell, l'atleta del New Balance és un graó per sobre de tots els altres participants. Entre aquests hi haurà el jove de Castellar del Vallès Jordi Torrents (FC Barcelona), que aspira a fer-se un lloc en el podi i segellar el bitllet per a l'europeu de Belgrad, que es disputa entre el 3 i el 5 de març. Aquesta també és la distància escollida per Mechaal amb vista a la competició continental. En els 1.500 m els pronòstics són més oberts. Primer s'haurà de guanyar una plaça per a la final i allí, probablement, veure-se-les amb el gavanenc Marc Alcalà (FC Barcelona), el migfondista que s'ha mostrat més fort aquest curs i l'únic que ha estat capaç de baixar de 3:40 (3:39.99). També s'ha de comptar amb Llorenç Sales (FC Barcelona), que té la mínima per a l'europeu (3:41.26) i la possibilitat de guanyar-se la plaça en la distància amb més pretendents del campionat. En aquesta ocasió els títols de 1.500 i 3.000 m suposaran la selecció per al relleu mixt del mundial de cros, el 26 de març a Kampala (Uganda).

En la competició femenina destaca la participació de la banyolina Esther Guerrero (FC Barcelona), que amb els espectaculars 2:01.72 –evidentment mínima europea– supera amb gairebé 3 segons la segona en el rànquing de 800 m i té a l'abast el tercer títol en pista coberta consecutiu. També poden lluitar per les places d'honor les catalanes Irene Bonilla (FC Barcelona) i Zoya Naumov (AA Catalunya). L'altra catalana amb mig bitllet per a l'europeu de Belgrad és la velocista Cristina Lara (FC Barcelona), que, sense la seva companya d'entrenament Estela García –una grip a finals de gener la va deixar fora de combat–, té molts números per recuperar el títol de 60 m assolit el 2015. També està inscrita en aquesta prova la juvenil Jael Bestué (Muntanyenc Sant Cugat), tot i que té més possibilitats d'èxit en el doble hectòmetre.

Enèsim duel en perxa