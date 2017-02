Primera victòria del Granollers a l'EHF (34-32)

La primera victòria del Fraikin Granollers en el seu grup de la copa EHF no ha estat gens fàcil, i l'equip ha hagut de treballar molt i rebuscar molts dels seus recursos tant en defensa com en atac. El Midtjylland danès, que era el líder del grup, ha manat en el joc i en el marcador en la primera meitat i en l'inici de la segona ha arribat a tenir quatre gols d'avantatge. La reacció dels vallesans ha estat espectacular i ha passat a guanyar per cinc gols a cinc minuts del final. Marc Cañellas, amb vuit gols, ha fet un dels millors partits de la temporada.