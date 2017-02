Reacció i primera victòria

La primera victòria del Fraikin Granollers en el seu grup de la copa EHF no va ser gens fàcil, i l'equip va haver de treballar molt i rebuscar molts dels seus recursos tant en defensa com en atac. El Midtjylland danès, que era el líder del grup, va manar en el joc i en el marcador en la primera meitat i en l'inici de la segona va arribar a tenir quatre gols d'avantatge. La reacció dels vallesans va ser espectacular i van passar a guanyar de cinc gols a cinc minuts del final, tot i que els danesos es van refer una mica en els darrers minuts i van reduir el marcador fins al 34-32 definitiu.

L'inici del partit va ser anivellat però el Midtjylland va anotar un parcial de 0-3 i es va avançar en el marcador. Els noruecs Espen Li Hansen i Eivind Tangen, subcampions mundials, estaven molt encertats en atac, i la defensa local i el porter Vicente Álamo no trobaven la manera d'aturar-los. Tot i això el Granollers es va saber mantenir amb un i dos gols per sota, i en cap moment va deixar que el conjunt danès es distanciés clarament en el marcador. El tècnic granollerí Carlos Viver va canviar el porter amb el 8-9 i va entrar Pol Sastre, que va començar a fer algunes aturades. L'encert davant de porta es va mantenir alt en els dos conjunts durant tot el primer temps i es va arribar al descans amb un resultat de 19-20, no gaire habitual en una meitat.

Els visitants s'escapen