Catalunya perd els dos amistosos en el tram final

La selecció catalana de futsal va disputar dos partits amistosos contra França aquest cap de setmana i els va perdre tots dos per resultats curts de 2-0 i 3-2. En els dos partits Catalunya va fer un bon joc, però en el tram final de cada partit va veure com arribava la derrota. El combinat de Catalunya era de categoria absoluta, però el seleccionador català, Albert López, va convocar diversos jugadors de la categoria sub-20. A finals d'aquest any es disputarà el campionat d'Europa sub-20, que és classificatori per al mundial de la categoria de l'any vinent, i per això es va considerar convenient que tinguessin aquesta experiència.

El primer partit es va disputar a la localitat de Sant Martin de Crau i Catalunya va perdre per 2-0. L'enfrontament va ser anivellat i els catalans van poder arribar al descans amb avantatge, però van desaprofitar un doble penal. Quan faltaven menys de tres minuts per al final, França va disposar d'un doble penal i va marcar l'1-0, i, quan només quedaven 53 segons, els locals van marcar el 2-0.

El segon amistós es va jugar a Lambesc, i els catalans van sortir a buscar la victòria i als dotze minuts de joc ja guanyaven per 0-2 amb gols d'Adri Venteo i Mohamed el Hamri. França va reduir l'avantatge abans del descans, però Catalunya va mantenir el joc sòlid i consistent fins que el cansament va començar a passar factura. El seleccionador català no va poder disposar de Joan Sobreroca i Faisal que van patir problemes físic en el primer partit, i no podia fer tantes rotacions com el seleccionador francès. El 2-2 va arribar a cinc minuts del final en un doble penal. Catalunya va encaixar el 3-2 definitiu quan faltaven només 58 segons, i ho va fer en el servei d'un córner. Tot i això, el conjunt català encara va poder empatar en una contraatac de dos jugadors contra el porter, però el gol no va arribar.