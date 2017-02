Barcelona 2030, la nova aventura olímpica

La comissió d'estudi de l'Ajuntament de Barcelona que ha de decidir si enterra definitivament la candidatura per als Jocs Olímpics d'hivern del 2026 està pendent només d'una última trobada –encara sense data– en què es presentaran les conclusions. Es dona per fet que la renúncia als Jocs del 2026 no variarà, però les intervencions favorables dels alcaldes del Pirineu faran que la comissió proposi que Barcelona i Catalunya no renunciïn als Jocs d'Hivern i que s'aposti per una futura candidatura per al 2030. El comissionat d'Esports de l'Ajuntament, David Escudé, de fet, s'ha referit als Jocs i a Barcelona amb una cita ben explícita: “que la flama no s'apagui”.

Fins i tot el regidor de Barcelona en Comú Jaume Asens s'hauria mostrat favorable a no renunciar al somni olímpic. La regidora Maite Fandos, membre de la comissió per part del PDCat, té clar que les conclusions hauran de recollir les intervencions favorables a la candidatura “del noranta per cent dels que hi han participat”. “S'han posat en valor molts elements socials, d'impacte i de promoció i tot això haurà d'aparèixer, més enllà del debat de si som a temps de presentar una candidatura per al 2026, que certament anem justos, però també, com Escudé, vull que la flama no s'apagui.” “S'hauran de tenir en compte –afegeix– els canvis de criteri del COI, que s'hi haurien d'introduir.”

Sense oficina

El govern d'Ada Colau va acceptar en un ple del juliol del 2015 a contracor tirar endavant la comissió, a petició de CiU, el PSC, ERC i Ciutadans. Colau entenia que la decisió de renunciar als Jocs havia de ser definitiva. Una de les primeres decisions havia estat, de fet, tancar l'oficina de la candidatura del 2026, que era una herència de la que va crear Jordi Hereu per als Jocs del 2022. L'exalcalde va anunciar per sorpresa aquella candidatura el 15 de desembre del 2010. Ni el govern català n'estava informat. La comissió, presidida pel tinent d'alcalde Jaume Collboni (PSC), ha fet en l'últim any una dotzena de sessions de treball. Els alcaldes Àngel Ros (Lleida), Ramon Moliné (Alp), Albert Piñera (Puigcerdà) i Albert Batalla (la Seu d'Urgell), entre d'altres, han defensat els efectes positius de la candidatura al Pirineu, per la millora de les infraestructures i les comunicacions sobretot a la Cerdanya i la potenciació de la marca Pirineu, que podria anar lligada a la de Barcelona. Amb tot, també s'ha advertit del perill que podria suposar per al medi ambient algunes actuacions a les estacions. En definitiva, es vol una candidatura sostenible econòmicament i amb el medi ambient. Els ponents han parlat en aquest sentit. Collboni va dir quan es va crear la comissió que si les conclusions portaven a proposar la candidatura, “la ciutat l'hauria de liderar”.

Els terminis