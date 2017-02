Paco Sedano, del Barça fins al 2018

Paco Sedano va renovar la seva vinculació amb el Barça el curs passat. Una temporada –l'actual– més una d'opcional. Ahir, les dues parts van fer oficial que faran efectiva aquesta segona part del contracte i desestimaran l'opció de tallar la vinculació l'estiu vinent. D'aquesta manera, el capità blaugrana seguirà defensant els colors del Barça fins al 2018. La propera serà l'onzena temporada d'un Paco Sedano que és considerat un dels millors porters del món i que, a can Barça, ha aixecat 20 títols. “S'ho ha guanyat”, va dir ahir el mànager esportiu de la secció, Txus Lahoz. “Em trobo molt bé i sempre he dit que m'agradaria retirar-me com a jugador al Barça. No em veig jugant en un altre equip”, comenta Sedano, de 37 anys.