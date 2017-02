Sitges es vesteix de gala per acollir una cita amb la història del golf a Catalunya. L'Estrella Damm Mediterranean Ladies Open, el torneig professional de golf femení integrat en el Ladies European Tour (LET), que se celebrarà del 20 al 23 d'abril al Club de Golf Terramar de Sitges, es va presentar ahir a l'Antiga Fàbrica d'Estrella Damm. La localitat garrafenca acollirà durant quatre dies un campionat insòlit des del 2008 a Catalunya, amb la participació de les millors golfistes del món i 300.000 euros en premis.

Marta Figueras-Dotti, excapitana de l'equip europeu de Solheim i ambaixadora del torneig, va revelar la sorprenent presència de l'actual capitana de la Solheim Cup 2017, Annika Sörenstan, icona mundial del golf femení. La mateixa capitana sueca, a través d'un vídeo, va agrair especialment a Figueras-Dotti haver-la convidat a gaudir d'un espectacle que utilitzarà per descobrir nous talents de cara a la propera Solheim Cup. L'ambaixadora va celebrar la decisió de l'Ajuntament de Sitges i la marca cervesera catalana Estrella Damm d'estrènyer llaços per tirar endavant un campionat que ha de servir per a la integració del golf femení en el marc esportiu mundial. Una cita en el calendari que ha d'esdevenir “el torneig de l'any”, com assegura Figueras-Dotti.

En aquest sentit, Frederic Segarra, director de comunicacions i relacions externes de Damm, va apuntar que “és una aposta ferma per l'esport femení”, i Figueras-Dotti va confirmar, a més, que la competició tindrà una cobertura estatal “espectacular” gràcies a TV3 i arribarà a 90 milions de cases a través de 40 canals.

La presència catalana estarà encapçalada per la barcelonina Èlia Folch, l'única golfista professional catalana amb targeta del LET. Juntament amb Folch s'espera que s'animin tota la resta de golfistes professionals catalanes, com ara Mireia Prat, Camilla Hedberg i Gemma Fuster.

L'Estrella Damm Mediterranean Ladies Open se celebrarà entre el 20 i 23 d'abril amb entrada lliure a tot el públic. Com a prèvia, però, el dia 19 es disputarà un ProAm entre professionals i amateurs. El torneig comptarà amb la participació de 108 jugadores d'elit de 20 nacionalitats diferents d'arreu del món.