Un pis d'alt nivell

Fa mig any es van enfrontar en la final dels Jocs Olímpics de Rio i ara comparteixen pis a Sabadell. Es tracta de la italiana Chiara Tabani i la nord-americana Kiley Neushul, dos dels principals reforços de l'Astralpool Sabadell d'enguany i dues peces clau en l'eliminatòria dels quarts de final de l'Eurolliga contra el Dunaújváros hongarès que comença avui. Les incorporacions mantenen la plantilla vallesana en el zenit competitiu i és favorita per continuar regnant a Europa.

Neushul ha estat l'última a desembarcar al Vallès. Ho va fer a principi d'any, però en poc temps ha demostrat la seva categoria i en la copa de la Reina va ser escollida jugadora més valuosa. Considera que a Sabadell, envoltada de jugadores de primer nivell, tindrà l'oportunitat de continuar progressant: “M'agrada l'estil de les jugadores i dels entrenadors d'aquí i la seva filosofia del waterpolo. Hi ha jugadores molt bones. El Sabadell ha jugat cinc finals a quatre de l'Eurolliga i n'han guanyat quatre. És el millor equip d'Europa en què podia jugar.” Tot i que no amaga que li hauria agradat coincidir amb Anni Espar, ara a Austràlia, i, precisament, a qui li toca substituir a l'aigua.

Tabani, que es va iniciar al waterpolo tard, als setze anys, i admet que no va ser un amor a primera vista i que fins i tot al principi l'odiava, coincideix amb Neushul: “Sempre he admirat el Sabadell. Quan em van plantejar la possibilitat de venir no m'ho podia creure. Des de fora, el Sabadell es veu com un gran club amb unes jugadores molts bones i unes grans instal·lacions.” La italiana, desimbolta però prudent, no rebutja la condició de favorites: “Som un equip fort amb moltes jugadores de la selecció espanyola i una medallista d'or, però ho hem de demostrar i a veure si guanyem la cinquena Champions.”

Els reptes futurs, com el mundial de Budapest, comencen a prendre forma, però Rio no s'oblida fàcilment: “Guanyant la medalla d'or es va complir un somni d'infantesa. Va ser el fruit de quinze mesos de feina molt durs”, reconeix Neushul, autora de tres dels dotze gols dels Estats Units en la final contra Itàlia. La final no és un tema tabú entre elles. “N'hem parlat i m'ha reconegut que des de dins de l'aigua es veia que teníem por d'elles. Nosaltres vam jugar malament. Es podia perdre, però no com ho vam fer”, diu Tabani.

Rivals i companyes, ara es coneixen bé: “Neushul és una pura atacant i defensa molt bé. Té molta visió de joc, i això és una de les coses més importants en el waterpolo. És completa”, descriu Tabani. “Defensa molt bé la boia. I també és ràpida al contraatac. De tres llança molt bé”, replica Neushul.