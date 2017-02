Nit per oblidar del Barça, amb empat i lesionats

El Barça Lassa no va ser gens afortunat contra el Ríos Renovables Saragossa i, a part de cedir un empat, va veure com dos jugadors que tornaven de lesions, Aicardo i Bateria, es tornaven a fer mal. Aicardo va tornar a l'equip inicial però va rebre un cop al genoll dret i es va haver de retirar. Dilluns se li faran proves per veure fins on arriba la nova lesió. Bateria va disputar alguns minuts en la primera part i quan va tornar a sortir en la segona va caure malament a terra després d'una entrada i es va fer mal a l'espatlla esquerra.

Els blaugrana es van avançar en el marcador amb un gol de Ferrão en el minut 3 i van dominar fins que es van fer un gol en pròpia porta. Dyego va fer el 2-1 tot seguit i es va arribar al descans. En la segona meitat els aragonesos van empatar ràpidament i novament Dyego va situar al davant els blaugrana (3-2). A set minuts del final el Saragossa va jugar amb cinc jugadors de camp i quan faltaven tres minuts va marcar el 3-3. El Barça va intentar fer el gol del triomf amb insistència en els últims minuts però no va tenir punteria.