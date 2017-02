El CNS encarrila els quarts

L'Astralpool CN Sabadell es va acostar a la cinquena final a quatre de l'Eurolliga consecutiva després de vèncer el Dunaújváros hongarès en un primer acte dels quarts de final amb tots els ingredients d'un duel de la màxima transcendència. El desenllaç serà l'11 de març a Sabadell.

La tarda no va començar bé per a les vallesanes. Els va costar moure's entre l'enteranyinat magiar i no eren capaces de replicar els primers gols locals (3-0) fins que la capitana Olga Domènech va trencar la sequera després de cinc minuts. Tot i això, el Dunaújváros va tornar a ampliar la diferència ràpidament (4-1), poc abans del final dels primers vuit minuts.

L'aturada del joc va afavorir la reacció del campió d'Europa. Les correccions de Nani Guiu van servir perquè l'equip recuperés la seva imatge habitual després d'uns instants inicials desdibuixat. D'entrada, el més urgent era mostrar-se sòlid en defensa, i ho van aconseguir. Laura Ester va estar deu minuts sense haver-se de girar per treure la pilota del fons de la porteria. La remuntada es va completar amb el retrobament de la millor versió ofensiva vallesana. Bea Ortiz i Neushul van reduir la diferència abans del descans (4-3) i en el tercer quart el CNS es va deixar anar. Maica Garcia va finalitzar amb un palmeig una bona acció col·lectiva en superioritat i va situar l'equip amb avantatge per primer cop (4-5). Les hongareses no tornarien a tenir mai més la iniciativa en el resultat i de mica en mica veurien com les catalanes s'escaparien. El segon gol de Neushul va servir per establir un primer màxim avantatge de quatre gols (7-11) que es repetiria a l'inici de l'últim parcial gràcies a un altre gol de Domènech (8-12). El Dunaújváros va poder rebaixar la diferència amb un últim gol i gràcies a l'aturada d'un penal de Kaso a Neushul en l'últim sospir. La pena màxima va venir precedida d'uns instants de tensió: la defensora de boia Horvath forcejava amb Maica Garcia i, mentre la vallesana es defensava, diverses jugadores hongareses van saltar de la banqueta a l'aigua increpant la catalana. Els àrbitres ho van resoldre salomònicament expulsant les dues jugadores.