El Mataró ressuscita en cinc minuts brillants

La Sirena Mataró està més a prop que mai de disputar la primera final a quatre de l'Eurolliga. Encara li queda una feinada d'aquí un parell de setmanes al Maresme, però ahir va fer un pas de gegant en sortir viu de la complicadíssima piscina de l'UVSE hongarès, vigent subcampió de la competició, i un equip farcit d'internacionals de primer nivell. Les catalanes van acabar perdent per la mínima i ara hauran de completar la feina davant dels seus aficionats.

Les de Florin Bonca, però, mantenen les possibilitats de complir un dels objectius de la temporada després de firmar uns últims cinc minuts estratosfèrics. Les mataronines es van plantar al tram final amb un desavantatge de 10-4, en un partit en què s'havien avançat en el resultat, però en què les locals, guiades per l'exjugadora del Sabadell Szucs (4 gols), es van anar distanciant a poc a poc. Però el Mataró no es va rendir i va ressorgir. Ciara Gibson, Liana Dance i dues dianes d'Alba Bonamusa van oxigenar amb gols les maresmenques i a trenta segons del final Laura López va culminar la reacció (10-9) contra un UVSE que no va ser capaç de tornar a marcar cap gol en els últims cinc minuts.